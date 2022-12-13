Buldan'da 21 bin yıl öncesine ait fosil zeytin polenlerine rastlandı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki fosil polen ve arkeolojik çalışmalarında, Süleymanlı Yayla Gölü'nde 21 bin yıl öncesine ait fosil zeytin polenlerine ulaşıldı. Bildiri olarak da hazırlanan çalışmada, Buldan'da zeytin tarımının milattan önce 50 ile milattan sonra 600 yılları arasında, üzümün ise milattan önce 125 ile milattan sonra 800 döneminde önem kazandığı vurgulanıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin geçen kasım ayında düzenlediği 'Eski Çağ'da Ege ve Akdeniz'de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi: Kırsal Yerleşimler, Kentsel Merkezler ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu'na Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan araştırma damgasını vurdu. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Tripolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman ile Isparta Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Mustafa Doğan, Doç. Dr. Çetin Şenkul sempozyumda sundukları 'Fosil Polen ve Arkeolojik Veriler Işığında Roma İmparatorluk Dönemi'nde Zeytin Tarımı: Buldan Yayla Gölü Çevresi Örneği' başlıklı bildiride, Buldan'da yapılan palinolojik (polen ve bitki kalıntıları) çalışmada 21 bin yıl öncesine ait zeytin polenlerine rastlandığını açıkladı.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Sempozyumda sunulan bildiri ve yapılan çalışmalarda elde edilen verilerle ilgili bilgi veren, Prof. Dr. Bahadır Duman, Tripolis Antik kentinden elde edilen arkeolojik veriler ışığında yapılan değerlendirmede, Buldan'da zeytin tarımının milattan önce 50 milattan sonra 600 yılları, üzüm ise milattan önce 125 milattan sonra 800 yılları arasında önem kazandığı bulgusuna ulaşıldığını kaydetti. Yayla Gölü'nden alınan karotlar üzerinde yapılan palinolojik çalışmada zeytin polenleri bulunduğunu belirten Prof. Dr. Duman, "Buldan'da yer alan Yayla Gölü'nde yapılan palinolojik çalışmanın sonuçlarıyla Tripolis antik kentinden elde edilen arkeolojik veriler uyumluluk göstermektedir. Yapılan değerlendirmede elde edilen 21 bin yıllık zeytin ve üzüm yüzde verisi içerisinde Roma İmparatorluk Dönemi'nde en yüksek değere ulaşıldı. Palinolojik bulgular bu dönemde yörenin en önemli antik kentlerinden biri olan ve hedef alan içerisinde yer alan Tripolis özelinde arkeolojik bulgularla ilişkilendirildiğinde ise ulaşılan zeytin ve üzüm verileri Anadolu'da yoğun arazi kullanımının ve bu ürünlerin tarımının yoğun olarak yapıldığını göstermektedir. Fosil polen çalışmalarına göre ulaşılan zeytin yüzde verileri Yayla Gölü çevresini, Anadolu'da en yüksek çıktığı alan yapmaktadır. Fosil polen bulguları, Tripolis antik kentin kurulması, büyümesi, zenginleşmesi, küçülmesi ve dağılması kronolojisiyle uyumluluk göstermektedir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Ramazan ÇETİN

2022-12-13 16:37:29



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