Merkezefendi'de Fenerbahçe maçının biletleri kısa sürede tükendi

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DENİZLİ, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta lig ve Euroleague'in lideri Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te biletler satışa çıkar çıkmaz kapışıldı. Fenerbahçe maçının biletleri salı günü satışa sürülür sürülmez dakikalar içinde tükendi. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda pazar günü saat 18.00'de başlayacak karşılaşma tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak. Geçen hafta Türk Telekom karşısında yenilgi alan Fenerbahçe'nin dün de Olympiakos'a kaybetmesi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımını hem umutlandırıp hem de hırslandırdı. Taraftar desteğini arkasına alacak olan evsahibi takım rakibini yenerek ilerleyen haftalara daha rahat girmek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-12-14 11:02:04



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