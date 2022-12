Türkiye, krikette Avrupa'da söz sahibi olacak

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Denizli'de düzenlenen Büyükler ve 19 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası'nda açıklama yapan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kriket Asbaşkanı Hasan Sabit Alta, 5 yıl içinde kriket sporunda özellikle Türk kadın sporcuların Avrupa'da söz sahibi olacağını söyledi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Büyükler ve 19 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası, Pamukkale ilçesi Akköy Stadında bugün başladı. Malatya İl Karması ve Parsspor Kulübü karşılaşmasıyla başlayan şampiyonaya 10 ilden 10 takım ve 157 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'nin 4 gün boyunca krikette önemli buluşmalardan birine ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bu şampiyonanın sonunda da milli takım seçmeleri gerçekleşecek. Böyle güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı mutluyuz. Denizli'de sporun gelişmesi aynı zamanda da fazla bilinmeyen yeni spor dallarının ilimizde tanıtılması ve yaygınlaşması adına kriket şampiyonasının çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

ALTA: 5 YILLIK KALKINMA PLANI YAPIYORUZ

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kriket Asbaşkanı Hasan Sabit Alta ise şampiyonanın sonunda olimpiyatlar için aday kadro çıkaracaklarını söyleyerek, "Türkiye'de kriket sporunu her yerde oynatmak istiyoruz. Özellikle ailelerle birlikte bunu yapmak istiyoruz. Hedeflerimizden birisi de bu. Türkiye'de her ilde, her ilçede, mahallede, köyde, sokakta kriket oynatmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Dünya Kriket Konseyi'nden Türkiye'ye büyük destek sağlanıyor. Şu anda 10 bin malzeme var. Bu malzemeleri bütün kulüplere ve okullara dağıtacağız. Bu potansiyeli yaptığımızda sporcu sayısı artacaktır. Kriket sporunda 5 yıllık kalkınma planı yapıyoruz. 2023 yılıyla ilgili yapacağımız organizasyonlar çok önemli. Kriket Konseyi'ne de bunu ilettik. Kadın sporcularımızın 5 yıl içinde Avrupa'da söz sahibi olacağını da konseye söyledik ve buna inandık. Yabancı antrenörlerimiz buraya gelecek ve milli takımı seçecek. Burada seçilecek olanlar 2028 olimpiyatlarında kadroya dahil olacaklar" dedi. Şampiyona 18 Aralık'ta sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kriket maçından detaylar

Gençlik ve Spor il müdürü Ömer İlman ile röportaj

Kriket Asbaşkanı Hasan Sabit Alta ile röportaj

DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-12-14 16:31:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.