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Pamukkale, kış mevsiminde de turist çekiyor

DHA

Pamukkale, kış mevsiminde de turist çekiyor


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale, kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl 1 milyon 200 bin 650 kişinin gezdiği travertenleri, antik havuz ve Hierapolis antik kentiyle ünlü Pamukkale'yi, bu yılın ilk 11 ayında, 1 milyon 906 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan, beyaz travertenler ile ünlü Pamukkale'ye kış mevsimine rağmen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini hayran bırakan Pamukkale'ye gelen turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıyor. 'Beyaz Cennet'te doğal ortamın keyfini çıkaran ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştiriyor. Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz-kış 36 derece su sıcaklığa sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzu da kış mevsimi ve soğuk havaya rağmen bölgeye gelen turistlerden ilgi görüyor.
Türkiye'de ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yer olan Pamukkale'ye geçen yıl 1 milyon 200 bin 650 kişi geldi. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de ziyaretçi sayısı geçen yıla göre bu yılın ilk 11 ayında artarak 1 milyon 906 bin kişiye ulaştı. Bu yılın kasım ayında ise beyaz cenneti 125 bin 227 kişi ziyaret etti. Türkiye'de birçok tatil bölgesini Alman ve Rus turistler ziyaret ederken Pamukkale'ye genellikle Meksika, Brezilya, Malezya, Endonezya, Moğolistan ve Hindistan gibi uzak coğrafyadan turistler geliyor.
Almanya'dan gelen Türk vatandaşı Adnan Caner, "Ben daha önce Pamukkale'ye gelmiştim ancak eşim hiç görmemişti. Almanya'dan tatil için geldik. Eşime göstermek için Pamukkale'ye getirdim. Soğuk havaya rağmen buraya çok turist geliyor. Kış mevsiminde bile turistler travertenleri görmek için geliyor" dedi.
Adana'dan gelen Hüseyin Çakır ise "Pamukkale'de her yer tarih kokuyor. Bir tarafta beyaz travertenler, diğer tarafta antik kent var. Pamukkale kendini çok güzel korumuş. Özellikle soğuk havada travertenlerin üzerinde 36 derece sıcak suda çıplak ayakla yürümek çok güzel bir duygu, travertenlerin üzerinde ilk kez böyle yürüdük" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-12-15 10:48:18

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