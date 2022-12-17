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Merkezefendi'nin konuğu Fenerbahçe

DHA

Merkezefendi'nin konuğu Fenerbahçe


DENİZLİ, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın lig ve Euroleague'in lideri Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka öncesi hafta içinde satışa çıkan biletler, çıkar çıkmaz tükendi. Mücadele tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak. 
Evindeki son 3 maçını kazanan Merkezefendi, bu sezon ligde 10 haftada 4 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Ligde 9'da 9 yaptıktan sonra geçen hafta Türk Telekom'a mağlup olan son şampiyon Fenerbahçe, Euroleague'de de son maçlarda aldığı yenilgilere rağmen halen zirvede yer alıyor. Zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini söyleyen Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, taraftarlarının desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini belirtti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-12-17 13:05:00

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