Fotokapan, bu kez hırsızları yakaladı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Honaz Milli Parkı'nda çaldıkları fotokapana görüntüleri yansıyan şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonunda gözaltına alındı. Şüpheliler, fotokapanı radyo sanıp, çaldıklarını söyledi.
Pamukkale'nin Honaz Milli Parkı'nda yaban hayatının izlenmesi için ağaçlara yerleştirilen fotokapanlardan biri çalındı. Hırsızlığı fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarmaya bildirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, fotokapanı çalanları bulmak için çalışma başlattı. Fotokapanın görüntülediği şüpheliden yola çıkan ekipler, ağaçtan söküp çalan 2 şüpheliyi de belirledi. Kaldıkları adrese 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonla çobanlık yapan İsmail Y. (56) ve Kemal A. (28) yakalandı.
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Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen fotokapan ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde, fotokapanı radyo sandıkları için çaldıklarını söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-12-17 17:50:24
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