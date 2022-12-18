Denizlispor 2'de 2 peşinde

DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Altay'ı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenerek aylar sonra son sıradan kurtulan Altaş Denizlispor, yarın Adanaspor deplasmanında üst üste ikinci galibiyetini alıp umutlarını artırmaya çalışacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de start alacak karşılaşmayı Can Cengiz yönetecek. Yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı durumuna düşen Leo Schwechlen mücadelede görev yapamayacak. Bu karşılaşma öncesi Denizlispor, 16 maçta topladığı 9 puanla halen düşme hattında yer alıyor. Adanaspor'un ise 18 puanı var. Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, galibiyetleri seri haline getirerek devreyi umutlu tamamlamak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-12-18 12:43:28
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