Hemşire eşini öldürüp, kendini ihbar etti (2)



İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Denizli'de hemşire Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresinin dolması sonrası evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.

HÜLYA HEMŞİRE İÇİN HASTANEDE TÖREN

3 çocuk annesi Hülya Tortop için bugün Denizli Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Tortop'un cenazesi çalıştığı Yeni Doğan Servisi önüne getirildi, helallik alındı. Dualarla uğurlanan Tortop'un cenazesi, pazartesi günü memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verilecek.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de olayla ilgili sosyal medyada mesaj yayınladı. Öztürk mesajda, "Bugün bir kadın cinayeti ile daha sarsıldık. Denizli Devlet Hastanemizde görev yapan çalışma arkadaşımız Hülya Tortop'u kaybettik. Geride 3 güzel evlat bıraktı. Ailesine, evlatlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyor, şiddetin her türünü bir kez daha kınıyorum" dedi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-12-18 17:25:54



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