Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 80-77

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 18,Harrison 7, Rogkavopoulos 25, Ayberk 8, Hamilton 15, Arca 3, Altan 2, Peterka, Muhammed Doğan 2

FENERBAHÇE BEKO: İsmet 3, Metecan 1, Pierre 1, Jekiri 6, Guduric 35, Şehmus 2, Edwards 15, Samet, Melih, Tarık Biberovic 5, Booker 9

1.PERİYOT: 24-16

İLK YARI: 43-25

3.PERİYOT: 62-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona 9 maçta 9 galibiyetle başlayan Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci yenilgisini Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanında aldı, liderlik koltuğunu geçen hafta mağlup olduğu Türk Telekom'a kaptırdı: 80-77. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçta üçüncü periyotta bir ara 24 sayı farkla yenik duruma düşüp geri dönüş yapan Fenerbahçe, son anlarda mağlubiyetten kurtulamadı. Fenerbahçe adına 35 sayı aan Guduric, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu skorla ev sahibi ekip ligdeki 5'inci galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Rogkavopoulos ve Harrisorn'un üst üste isabetli şutlarıyla öne geçip farkı açan ev sahibi Denizli temsilcisi, ilk 10 dakikayı 24-16 önde tamamladı. İkinci periyotta üstün oyununu sürdüren ev sahibi farkı 18 sayıya taşıdı. Periyot sonunda devre arasına 43-25 Merkezefendi üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta bitime 6 dakika kala 55-31'le 24 sayıya kadar çıkan farkı Fenerbahçe, 14-2'lik seriyle 12 sayıya düşürdü. Dördüncü periyot 62-48 ev sahibi ekip lehine başladı. Son periyotta müthiş bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, 24 sayıya kadar çıkan farkı bitime 31 saniye kala Guduric'in basketfaulden bulduğu 3 sayılarla skoru 76-75'e getirip 1 sayıya kadar düşürdü. Son anlarda Heidegger ve Ayberk'le kritik serbest atış sayıları bulan Denizli temsilcisi, salondan 80-77 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-12-18 20:32:33



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