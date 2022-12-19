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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi lider Fenerbahçe´yi devirdi 

DHA

Merkezefendi lider Fenerbahçe´yi devirdi 


DENİZLİ, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Euroleague´de lider olan Fenerbahçe Beko´yu ligde koltuktan etti. Dev rakibini taraftarı önünde 80-77 mağlup eden Merkezefendi, iç sahada üst üste 4´üncü, ligde 5´inci galibiyetini alırken Fenerbahçe ise liderlikten oldu. Sezona 9´da 9´la başlayan Sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle koltuğu geçen hafta yenildiği Türk Telekom´a kaptırdı. Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe önünde bir ara 24 sayı farkla öne geçip dördüncü periyotta farkın 1´e inmesine engel olamayan Merkezefendi son anlarda hata yapmadı. 
Yukatel Merkezefendi Belediyesi koçu Zafer Aktaş, Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Aktaş, "Fenerbahçe Beko hem ligin hem de EuroLeague´in en iyi takımlarından. Fenerbahçe´yi yenebilmek çok değerli. Tüm oyuncularım özveri ve öz güvenle oynadı. Maçta farkı 24´e kadar çıkardık ama sonuçta rakibimiz Fenerbahçe´ydi, basit hatalar yaptığınız zaman anında cezalandırıyorlar. Yine de maç sonunda oyunu iyi kurguladığımızı düşünüyorum, topu sürekli doğru oyuncularla buluşturduk. Ayrıca iyi savunma yaptık. Sonuçta kazandığımız için çok mutluyuz, bizim için çok değerli bir galibiyet. Fenerbahçe Beko´ya da sezonun kalan kısmı için başarılar diliyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-12-19 09:47:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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