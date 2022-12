Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, son 2 haftada alınan 6 puanla iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, Yeni Malatyaspor maçını da kazanıp hem alt sıralardan biraz daha uzaklaşmak hem de ikinci yarıya daha moralli başlamak istediklerini söyledi. Ligin 18'inci haftasında Adanaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek hem üst üste ikinci galibiyetini hem de bu sezon ilk deplasman puanını alan Denizlispor'da moraller yerine geldi. Puanını 12'ye çıkararak rakipleri ile arasındaki puan farkını kapatmaya devam eden yeşil-siyahlı ekipte Mehmet Uz kritik bir dönemden istedikleri puanları alarak ayrıldıklarını ifade etti.

Aylarca düşme hattında son sıradan kurtulamadıkları lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak teknik heyet değişikliğinin ardından özledikleri sonuçları almaya başladıklarını belirten Başkan Mehmet Uz, "Altay ve Adanaspor maçlarını kayıpsız geçtik. Bizim için her şey yeni başlıyor diyebiliriz. İlk yarının son maçında karşılaşacağımız Yeni Malatyaspor maçı daha fazla önem kazandı. Bu maçı kazandığımız taktirde ilk yarıyı 15 puanda tamamlayacağız. Geçen sezon ilk yarıyı 16 puanla kapattığımızı göz önüne alırsak, zoru başaramamamız için bir neden yok" diye konuştu.

"ŞİRKETLEŞME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bir yandan şirketleşme konusunda prosedürü ve çalışmaları sürdürdüklerini bir yandan da sportif açıdan hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Mehmet Uz, "Bu süreçte toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Daha önce seferberlik ilan ettiğimizi açıklamıştım. Konunun önemini anlatmak için bir kez daha aynı hatırlatmayı yapıyorum. Kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından bu armayı seven herkese, maddi manevi destek verme çağrısı yapıyorum. Hem içinde bulunduğumuz sezonu kazasız belasız tamamlamak hem de kulübümüzün geleceğini kurtaracak şirketleşme konusunda çıktığımız bu yolda birlik beraberlik ve dayanışmaya büyük ihtiyaç var. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya ve şehrimizin ortak paydasına sahip olmaya davet ediyorum" dedi.



