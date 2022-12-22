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Denizli´de Mobil Kanser Tarama TIR'ı ile 73 kişiye erken kanser teşhisi konuldu

DHA

Denizli´de Mobil Kanser Tarama TIR'ı ile 73 kişiye erken kanser teşhisi konuldu


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de ilçeleri gezen İl Sağlık Müdürlüğü'nün Mobil Kanser Tarama TIR'ı ile Sarayköy ilçesinde yıl boyunca devam eden kanser taramalarıyla 73 kişiye kanser tanısı konuldu. Erken tanı sayesinde 73 kişinin tedavisi olumlu yönde ilerlemeye başladı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün Mobil Kanser Tarama TIR'ı, ilçeler başta olmak üzere kırsal kesimleri gezerek vatandaşlara kanser taraması yapıyor. Özellikle kanser taraması için ulaşımda sıkıntı yaşayan kadınlara, Kanser Tarama TIR'ında kanserle ilgili erken teşhisin önemini anlatılıyor ve muayene yapılarak örnek alınıyor. Sarayköy İlçe Sağlık Müdürü Hakan Çabuk, yıl boyunca ilçede devam eden kanser taramalarıyla 73 kişiye tanı konulduğunu, erken zamanda tespit edilmesiyle tedavilerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Çabuk, kanser ile mücadelenin en etkin yollarından birinin hastalığın erken tespit edilmesi olduğunu vurguladı. Kanser taramasının önemine dikkati çeken Çabuk, "İlçemize gelen mobil kanser tarama aracının kendisine ve sağlığına zaman ayıramayan kadınlarımız için önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Tüm mahallelerimizde kansere karşı erken teşhisin önemi personellerimiz tarafından anlatılıyor. Kanser taramasına gidecek olan vatandaşlarımızı haftanın belirli bir gününde bir araya getirerek Sarayköy Belediyesi'nin tahsis ettiği araç ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) götürüyoruz. Taramalarda kanser tanısı konulan ve tedavileri yapılarak hayatları kurtulan çok hastamız oldu. Sarayköy ilçesinde 2022 yılının ocak ayından bugüne kadar yapılan meme ve rahim ağzı kanseri taramalarında 781 kişiden 29'unda kanser tespit edildi. Kalın bağırsak kanseri için tarananlarda ise 942 kişiden 44'ü ileri tetkik için üst merkeze yönlendirildi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-12-22 10:33:30

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