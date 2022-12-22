Bakan Varank: Denizli, tekstil sektörünün Messi'si olacak



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ni yürüttüklerini belirterek, "'Denizli, tekstil sektörünün lokomotif şehirlerinden biri' dedik ama ben inanıyorum ki teknik tekstilde yaşayacağı dönüşümle birlikte Denizli, tekstil sektörünün Messi'si olacak ve inşallah tüm Türkiye'ye önderlik edecek."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli Organize Sanayi Bölgesi´nde, Ticaret Odası tarafından kurulan Teknik Tekstil Merkezi´nin açılışına katıldı. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölüm Başkanı Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana ve iş insanları katıldı.

Teknik Tekstil Merkezi´nin açılışında konuşan Bakan Varank, `Durmak yok, yola devam´ sloganı çerçevesinde ülkeye hizmet etmek için karış karış dolaştıklarını, gündemlerinin girişimcilik, katma değer ve istihdam olduğunu söyledi.

`KÖTÜ TİYATRO GİRİŞİMLERİYLE KAYBEDECEK VAKTİ YOK´

Bakan Varank, Denizli'de tekstil sektörünü odağına alan örnek bir proje olan Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ni yürüttüklerini belirterek, "Proje şemsiyesi altında birçok başlıkta KOBİ'lerin altyapılarını ve yenilikçilik kapasitesini güçlendireceğiz. Projenin en önemli çıktısı açılışı yapılan bu merkezdir. Tekstilin milli gelire katkısı, sanayi üretimindeki payı, sağladığı istihdam ve yatırımlar anlamında ülkenin en önde gelen sektörlerinden biridir. Türkiye'nin rol yapmayı beceremeyen oyuncuların oynadığı mağduriyet sosuna bulanmış kötü tiyatro girişimleriyle kaybedecek vakti yok. Temel atmalara, büyük açılışlara, proje tanıtımlarına yetişmeye çalışıyoruz. Eminim milletimiz de bizim bu gayretimizi görüyor ve not ediyor. İnşallah zamanı geldiğinde de doğru tercihleri yaparak bu gayretin gereğini inşallah yerine getirecektir diye düşünüyoruz" dedi.

`OLDUKÇA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPTIK´

Bakan Varank, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyimde Avrupa Birliği'nin en büyük 3 tedarikçisi arasında yer aldığını ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan güncel verilere göre tekstilde bir rekora daha imza atarak ilk 11 ayda 9,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardık. Ancak eski iş yapma alışkanlıklarımız ve ürünlerimizle bu başarıyı da elbette sürdürülebilir kılmamız mümkün değil. Biz tabii tekstil, konfeksiyon alanlarına gerçekten oldukça önemli yatırımlar yaptık. Firmalarımızın bu alanlarda ileriye gitmesi için onları destekledik. Geldiğimiz noktada en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden bir tanesi de tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü. Tabii bizim arkadaşlarımızın arasında da 'tekstili, konfeksiyon işlerini artık bırakmamız lazım' diyenler vardı. Sayın Ali Babacan tekstilcileri toplardı, derdi ki; 'Artık bu sektörlerden çıkın, bu sektörlerde gelecek yok.' Gemicileri, tersanecileri toplardı derdi ki; 'Siz bu sektörden çıkın, tersaneciliğin geleceği yok' ama bugün geldiğimiz noktada tekstil en fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz sektörlerden bir tanesi. Avrupa'nın en teknolojik gemilerini kim üretiyor? Türkiye üretiyor" açıklamalarında bulundu.

`DENİZLİ, TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESSİ'Sİ OLACAK´

Teknik Tekstil Merkezi´nin son teknoloji makine parkı sayesinde sanayiciler, üreticiler ve AR-GE yapan araştırmacılara önemli katkılar sunacağını belirten Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bin metrekare kapalı alana sahip merkezin firmalara prototip üretim imkanı getiriyor. Halihazırda konvansiyonel üretim yapan KOBİ'lerimiz ya da girişimcilerimiz, yüksek yatırım maliyetleri altına girmeden örnek ürünlerini bu tesisten çıkarabilecekler. Otomotiv, havacılık, sağlık, inşaat gibi birçok farklı sektörün kullanımına yönelik ürün fikirlerini burada yeşertebilecekler. Prototipi burada üretilen bu yenilikçi ürünler daha sonra seri üretimle yeni pazarların kapılarını aralayacak. `Denizli, tekstil sektörünün lokomotif şehirlerinden biri´ dedik ama ben inanıyorum ki teknik tekstilde yaşayacağı dönüşümle birlikte Denizli, tekstil sektörünün Messi'si olacak ve inşallah tüm Türkiye'ye önderlik edecek."

`SEÇİME KALMIŞ 6 AY, ORTADA BİR RAKİBİMİZ YOK´

Bakan Varank, gündemlerinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve kalkınma olduğunu bunun için mücadele ettiklerini, muhalefetin ise kendi proje ve planlarını ortaya koymak yerine kendi aralarında mücadele ettiklerini belirterek, "Yani o kadar ilginç şeylere şahitlik ediyoruz ki, şurada seçime kalmış 6 ay, ortada bir rakibimiz yok ve 6´lı masaya bakıyorsunuz, sürekli birbirleriyle uğraşıyorlar. Siyaseti öyle seviyelere çektiler ki emin olun vatandaş nezdinde siyasetin itibarı da ayaklar altına alınıyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki; 'Benim İmamoğlu'yla ilişkim, baba oğul ilişkisi'. İmamoğlu çıkıyor diyor ki; 'Ben Meral Akşener'e abla diyorum.´ Ondan sonra öbürü çıkıyor diyor ki; 'CHP ailesinin adayı mutlaka Kılıçdaroğlu'dur.' Yani dinlediğinizde siyaset izlemiyorsunuz, sanki Dallas dizisini seyrediyorsunuz. Siyasetin amacı çözüm üretmektir. Vatandaşa alternatif ortaya koyabilmektir ama bizim muhalefetimiz ancak tiyatro oynuyor, dizi film çeviriyor. Böyle netice alacağını zannediyor. Biz onlara takılmıyoruz. Biz gündemimize odaklanıyoruz. Bizim gündemimiz Denizli'yi nasıl kalkındırırız, bu gündemle açılışlarımızı yaptık. Bugün imzalarımızı atacağız. Sanayi projelerini inşallah yoluna koyacağız. Biz gündemimize odaklandık Dallas dizisini izlemeyi tercih etmiyoruz, işimize bakıyoruz. İnşallah çok güzel neticeleri hep beraber alacağız."

`EN YÜKSEK DOLAR KURU OLAN ASGARİ ÜCRET´

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün asgari ücret rakamını açıkladığını hatırlatan Bakan Varank, "Hani bazı ekonomiciler var, sadece dolar kuruyla hesaplayıp ekonomici olduklarını zannediyor. İşte 8 bin 506 lira, 20 yıllık iktidarımızda en yüksek dolar kuru olan asgari ücret. Bu da çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretteki devlet katkısını 100 liradan 250 liraya çıkarttık. Orada da işverenlerimizin elini biraz rahatlatmak istiyoruz. Yeni asgari ücretimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.

TOGG İÇİN PROTOTİP ÜRETİLEN SÜRÜCÜ KOLTUĞUNU İNCELEDİ

Bakan Varank konuşmasının ardından Teknik Tekstil Merkezi'nin açılış kurdelesini kestikten sonra merkezde milli ve yerli araç TOGG için karbon kompozit kumaştan prototip üretilen sürücü koltuğunu inceledi. Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, sürücü koltuğunun TOGG için kullanılabileceğini, Denizli olarak talip olduklarını söyledi. Bakan Varank, ise "TOGG konusunu elbette ben şirket yöneticisi arkadaşlara ileteceğim. Onlar da böyle yenilikçi ürünlere mutlaka ilgi göstereceklerdir" ifadelerini kullandı.

FABRİKANIN TEMELİ ATILDI

Bakan Varank daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Denizli Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika temel atma törenine katıldı. Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji öğrencileriyle törende bir araya gelen Bakan Varank, model fabrikanın da temelini butona basarak attı.

Bakan Varank, programı kapsamında Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Bakan Varank burada Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Denizli Projeleri kapsamında düzenlenen imza törenine katıldı. İmza törenine Bakan Varank'ın yanı sıra proje ortakları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, proje paydaşları Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık katıldı.

`İSTİHDAM OLANAKLARINI ŞEHRİMİZE KAZANDIRACAK´

İmza töreninde konuşan Bakan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açılışını yaptığımız projeler, attığımız imzalar inşallah Denizli'yi çok daha üretken bir şehir haline getirecek. İstihdam olanaklarını şehrimize kazandıracak. Önümüzdeki dönemde Denizli'de yapacağımız iki tane SOGEP projesinin bir tanesi Büyükşehir Belediyemizle diğeri Milli Eğitim Bakanlığı´nın katkılarıyla Acıpayam Belediyemiz, üniversitemiz ve İŞKUR paydaşlarımızla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gençlerimize eğitimler vereceğiz, onların nitelikli bir şekilde istihdama katılmalarını sağlayacağız. Otomotiv sanayisinde ve yazılım sektöründe yetiştireceğimiz yaklaşık 250 gencimiz inşallah bu program sonrasında Denizli'de istihdam edilecekler. Biz paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kalkınma Ajanslarımızla bu tip projeleri desteklemeye devam edeceğiz."

Bakan Varank'ın AK Parti İl Başkanlığı ile sanayici ve İş insanlarıyla İstişare Toplantısı, basına kapalı olarak devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-12-22 21:58:59



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