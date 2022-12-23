Denizlispor evinde seriyi sürdürmek istiyor

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DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Altay'ı 2-1, Adanaspor'u da 3-2 yenerek kümede kalma yolunda camiasına umut veren 12 puana sahip 18'inci Altaş Denizlispor, yarın ilk yarının son haftasında evinde önemli rakiplerinden Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Onur Özütoprak'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda eksik oyuncu bulunmazken, maçın bilet fiyatları loca önü 100, VIP tribünü 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt ve misafir tribünü 30, maraton ise 20 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör Giray Bulak, Yeni Malatyaspor'u yenerek devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi. Denizlispor'un başında çıktığı 6 maçta 10 puan toplamayı başaran tecrübeli teknik adam, "Art arda gelen galibiyetlerle gerçek potansiyelimizi ortaya çıkardık. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. İlk yarının son maçına çıkacağız. Kazanıp ikinci devreye çok daha umutlu girmeyi hedefliyoruz. İyi hazırlandık, çok çalıştık. Takımıma olan inancım tam" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-12-23 11:31:14



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