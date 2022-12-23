Denizlispor´dan puan silme cezasına dair açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor´dan puan silme cezasına dair açıklama

DHA

Denizlispor´dan puan silme cezasına dair açıklama


Başkan Uz: Transfer tahtasını açtığımız takdirde puan silme cezası uygulanmayacak
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için Futbol Federasyonu´ndan 3 puan silme cezası alan Spor Toto 1´inci Lig temsilcisi Altaş Denizlispor´da başkan Mehmet Uz, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Başkan Uz, ara transfer döneminde transfer yasağını açtıkları takdirde cezadan kurtulacaklarını savundu. Mehmet Uz´un açıklamasında, "Kulübümüzün 3 puanının silinmesi ilgili hukuki yollardan itirazımızı yaptık. Transfer tahtasını açtığımız takdirde puan silme cezası uygulanmayacak. Biz transfer tahtasını açacak ve kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar söylediklerimizi nasıl başardıysak yine başaracağız. Camiamızın ve taraftarlarımızın içi rahat olsun, hiç kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Yine başaracağız, yine başaracağız, yine başaracağız" ifadeleri yer aldı.
Denizlispor, ligde 12 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-12-23 23:33:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yabancı uyruklu ...
Denizli'de üvey oğlunun bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizli'de üvey oğlunun bıçakladığı kişi hastaneye ...
Denizli'de iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 ...
Denizlispor evinde seriyi sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor evinde seriyi sürdürmek istiyor
Merkezefendi seri peşinde
YEREL HABERLER Merkezefendi seri peşinde
(Görüntülü) DENİZLİ - BAKAN VARANK DENİZLİ, TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESSİ&#039;Sİ OLACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZLİ - BAKAN VARANK DENİZLİ, TEKSTİL ...
Bakan Varank: Denizli, tekstil sektörünün Messi'si olacak
YEREL HABERLER Bakan Varank: Denizli, tekstil sektörünün Messi'si ...
Bakan Varank, Denizli'de "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" imza törenine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Denizli'de "Sosyal Gelişmeyi Destekleme ...
Bakan Varank, Denizli'de Teknik Tekstil Merkezi açılışında konuştu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank, Denizli'de Teknik Tekstil Merkezi ...
(Görüntülü)BAKAN, VARANK TEKNİK TEKSTİLE DÖNÜŞÜM PROJESİ AÇILIŞINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN, VARANK TEKNİK TEKSTİLE DÖNÜŞÜM ...
Bakan Varank, Denizli'de Teknik Tekstil Merkezinin açılışında konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Varank, Denizli'de Teknik Tekstil Merkezinin ...
Denizlispor'da Bulak fark yarattı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Bulak fark yarattı
Denizli´de Mobil Kanser Tarama TIR'ı ile 73 kişiye erken kanser teşhisi konuldu
YEREL HABERLER Denizli´de Mobil Kanser Tarama TIR'ı ile 73 kişiye ...
Eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, çocuk eğitimine ilişkin konferans
YEREL HABERLER Eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, çocuk eğitimine ...
Denizli'de tel üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Denizli'de tel üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın ...
Denizlispor ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istiyor
Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın ...
Denizlispor'da moraller yerine geldi
YEREL HABERLER Denizlispor'da moraller yerine geldi
Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.