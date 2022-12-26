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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bozburun Mahallesi 7045 ile 7050 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ömer Yoldaş yönetimindeki 31 NAB 66 plakalı TIR ile seyir halindeyken, kontrolsüz kavşakta, Mehmet Akdağ'ın kullandığı 20 S 0144 plakalı tekstil işçisi taşıyan minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR ve minibüs yolun dışına çıkarak, tarlaya girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, kazada minibüsten tarlaya savrulan Sultan Sevinç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs sürücüsüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin, olay yerindeki çalışmalarının ardından Sultan Sevinç'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde tırın minibüse çarpma anı yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-12-26 23:34:58



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