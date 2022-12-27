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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan adaylık açıklaması 

DHA

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan adaylık açıklaması 


DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek devre arasına moralli giren düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz'dan önemli açıklamalar geldi. Devre biter bitmez kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda Uz, 10 Ocak 2023 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda yeniden aday olup olmayacağı konusunda karar vermediğini söyledi. Göreve geldikleri günden bugüne kadar büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını anlatan Uz, "3 Ağustos 2021 tarihinde, kulübümüzün değerli delegelerinin desteğiyle aldığımız ve bugüne kadar büyük fedakarlıklarda bulunarak layığıyla yerine getirdiğimize inandığımız görevimizle ilgili bir karar verme ihtiyacı oluşması sebebiyle, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldık. İlk günden beri tüm olumsuz şartlara rağmen mazeret üretmeden bize emanet edilen kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık" dedi.
Özellikle son bir yılda maliyetlerin çok arttığını savunan Mehmet Uz, "Geçmiş dönemlerden kalan borçlar, transfer yasakları, gelirlerin düşmesi ve diğer olumsuzluklara karşı mevcut şartlarla mücadele etmemiz imkansız hale gelmiştir. Görevde olduğumuz sürede elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum ve bu konuda vicdanen rahatım. Bu nedenle kulübümüzün önünü açmak için olağanüstü genel kurul kararı alındığını tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum. 10 Ocak 2023 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda yeniden aday olup olmayacağıma önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere göre karar vereceğim. Ancak şu da unutulmamalıdır ki tedbir alınmayan ve gerekleri yerine getirilmeyen her gün, telafisi daha zor sonuçları beraberinde getirecektir. Bugüne kadar nasıl şeffaf olduysam, bu süreçte de aynı şeffaflığımı sürdüreceğimi belirtiyor, çok değerli Denizlispor camiasına saygılarımı sunuyorum" cümlelerini kurdu. Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için 3 puan silme cezası almıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-12-27 11:01:23

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