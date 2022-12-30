AK Parti'li Uygur, Denizli'de STK temsilcileriyle bir araya geldi



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Denizli'de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Denizli'deki ilk programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ne geçen Uygur, STK temsilcilerinin bulunduğu 'Türkiye Yüzyılı' isimli toplantıya katıldı. Toplantıya AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti MKYK üyesi Nurcan Dalbudak, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve STK temsilcileri katıldı.

Uygur, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılına adım attığımız 2023 hedeflerinin arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılını milletle inşa etmek için sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Uygur, AK Parti'nin 2001 yılında milletin içinden, milletin talep ve beklentilerinden doğan bir parti olduğunu belirterek, "Bugüne kadar tüm eser ve hizmetleri milletten aldığımız güçle oluşturduğumuz politikalarla hayata geçirdik. Sivil toplum kuruluşlarını güçlendirme ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer verme gayretindeyiz. Siyaset anlayışımızın temelinde hep istişare kültürü ve milleti dinleme hassasiyeti bulunuyor" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-12-30 20:05:23



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