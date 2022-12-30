Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 78-68

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar, Mert Elma

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 24, Harrison 9, Rogkavopoulos 14, Ayberk 8, Hamilton 7, Arca, Altan 3, Peterka 13

TÜRK TELEKOM: Boran 3, Grant 13, Erkan 6, Bouteille 12, Jones 10, Mehmet Yağmur 3, Rıdvan 5, Berk 6, Mevlüt Melih, Taylor 10, Alihan

1´İNCİ PERİYOT: 13-19

İLK YARI: 36-38

3´ÜNCÜ PERİYOT: 45-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13´üncü hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Denizli´ye zirve ortağı olarak gelen Türk Telekom'u sahasında 78-68 yendi. İç sahada üst üste 5´inci galibiyetini alıp 13 maçta 6 galibiyete ulaşan Merkezefendi´de Heidegger 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

DHA-Spor Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2022-12-30 23:12:19



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