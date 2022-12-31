Merkezefendi evinde kral

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci sezonunu geçiren Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, iç sahada rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Bu sezon evinde üst üste 5 galibiyet alan Merkezefendi, Denizli'ye lider gelen Fenerbahçe Beko'dan sonra Türk Telekom'u da zirveden etti. Bu sezon evindeki ilk iki maçında Aliağa Petkimspor ve Frutti Extra Bursaspor'a yenildikten sonra müthiş bir seriye imza atan Merkezefendi, bu periyotta Onvo Büyükçekmece'yi 77-76, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 95-79, Beşiktaş Emlakjet'i 75-74, lig ve Euroleague'in lideri Fenerbahçe Beko'yu 80-77, son olarak da Denizli'ye yine zirvede gelen sezonun flaş ekibi Türk Telekom'u 78-68 yendi. Süper Lig'de 13 maçta 6 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olmayı başaran Denizli ekibinde Antrenör Zafer Aktaş, Türk Telekom galibiyetinin ardından oyuncularını kutlayıp her maç son topa kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-12-31 11:15:31
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