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Denizlispor'u kaynak telaşı sardı

DHA

Denizlispor'u kaynak telaşı sardı


DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında kurtuluş mücadelesi vermeye hazırlanan ve 10 Ocak'ta olağanüstü genel kurula gidecek olan Altaş Denizlispor'da yönetim mevcut kadroyu korumak ve transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba içine girdi. Kongrede henüz aday olup olmayacağı netlik kazanmayan Başkan Mehmet Uz'un transfer tahtasını açabilmek için 150 milyon TL'lik kaynak yaratmaya çalıştığı ifade edildi. 
Bir yandan da mevcut kadroyu korumaya çalışan kurmaylar oyunculara ödemek yapabilmek adına düğmeye bastı. Daha önce Leo, Mayi, Djedje, Ömer, Oğuz, Muhammed Gönülaçar ve Mustafa'ya paralarını yatırıp bu futbolcuların serbest kalmasını engelleyen yönetim, Muhammed Özkal, Emre, Abdülkadir, Özer ve Gökhan'a ödemek yapmak durumunda. Aksi halde bu futbolcular zamanında alacaklarını tahsil edemezse serbest kalacak. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-01-03 11:06:36

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