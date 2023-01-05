Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Zeki Kaya (67), hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasından eve dönmek üzere yola çıkan Mehmet Zeki Kaya´nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 20 HL 405 plakalı traktörü devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Zeki Kaya´nın cenazesi, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Tavas Ramazan ÇETİN
2023-01-05 17:52:35
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