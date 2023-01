EGEKAF öncesi rektörler Denizli'de buluştu

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) ev sahipliğinde 2425 Şubat'ta düzenlenecek olan ve Ege Bölgesinden 16 üniversitenin iş dünyasıyla buluşacağı 'Ege Kariyer Fuarı' (EGEKAF) öncesi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile üniversitelerin rektörleri bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Doç. Dr. Atay, bu yüzyılın diplomaların, belgelerin, sertifikaların çarpıştığı bir yüzyıl değil, yeteneklerin ve motivasyonun öne çıkacağı bir dönem olacağını söyledi.

Ege Kariyer Fuarı'nın PAÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay başta olmak üzere PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ve üniversitelerin rektör yardımcıları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen EGEKAF, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24-25 Şubat'ta yapılacak. Üniversite öğrencilerini iş dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen fuarda, firmaların ihtiyaç duyulan pozisyonlara uygun öğrencileri tanıyıp iş ve staj imkanı sağlaması hedefleniyor. Fuar öncesi düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, geçen yıl kariyer fuarına katılan öğrenci sayısının 441 bin olduğunu, bu yılki hedefin ise 750 ila 800 bin genci bu sürecin içerisine dahil etmek istediklerini söyledi.

'127 ÜNİVERSİTENİN ORTAK GİRİŞİMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Atay, fuarın dezavantajlı gördükleri bölgelerde düzenlendiğini belirterek, "Bu organizasyon, üniversitelerde bölgesel kariyer fuarları yapılarak 127 üniversitenin ortak girişimiyle gerçekleştiriliyor. Bu çabalarımız lise son sınıftaki öğrencilerimizin gidip kariyer danışmanından, psikolojik danışman ve rehber öğretmenden destek almaya başladığı, danışman bilgi sistemiyle başlıyor. Daha sonra üniversitelerde şu anda başarıyla yürütülmekte olan kariyer merkezlerinin kurulması ve donatılmasıyla kapasitelerin arttırılması süreciyle devam etti. Çünkü kariyer merkezi kurmak da yeterli değil. Bir alan, bir oda, bir mekan vermek de yeterli değil. Donanımı gerekiyor, bunun hem insan kaynağı bağlamında hem de yazılım ve donanım bağlamında onların hepsini çok kısa bir sürede aştık" dedi.

Türkiye'deki 207 üniversitenin tamamında kariyer merkezi olduğuna dikkati çeken Atay, "Hepsinde çalışanları, yöneticileri vardır. Hepsinde yetenek kapısı dediğimiz, dünyanın en etkin 3 yazılımından biri çalışmaktadır. O sistem çalışıyor ve üniversitelerimizin tamamı bu sistemi kullanıyorlar ve çağdaş dünyanın getirdiği bütün fırsatlardan sonuna kadar yararlanabiliyorlar" diye konuştu.

'YETENEKLERİN VE MOTİVASYONUN ÖNE ÇIKACAĞI BİR DÖNEM OLACAK'

Bu yüzyılın yetenek ve motivasyonların öne çıkacağı bir yüzyıl olacağını belirten Atay, şöyle devam etti:

"Bu yüzyıl diplomaların, belgelerin, sertifikaların çarpıştığı bir yüzyıl olmayacak. Yeteneklerin ve motivasyonun öne çıkacağı bir dönem olacak. Dolayısıyla biz yeteneği sadece belli sayıda büyük kentlerdeki üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin avantajlı olduğu bir ülke olarak bir yüzyıl olarak görmüyoruz. Ülkemizin her bir genci, her bir ferdi aslında yetenekli, gerçekten nitelikli, iyi insanlar ve bizim onlara devlet olarak destek vermemiz gerekiyordu. Dolayısıyla da 'yetenek her yerde' diyerek bu organizasyonlara başladık. Artık dünyaya, 'Türkiye'de biz yükseköğretim öğrencilerine ilişkin yetenek yönetimi yapabiliyoruz' diyoruz. Sistem dedikleri şeyi biz artık Türkiye'de kurmuş olduk. Böyle bir ekosistemimiz var. Liseden başlayarak üniversiteden birinci sınıfta kariyer planlama dersi, yazın kariyer fuarı, ikinci sınıftan itibaren staj, üçüncü sınıfta staj, bu süreçleri hakkıyla takip eden bir öğrenciniz, arkadaşlar son sınıfa geldiğinde okul bitmeden işini bulmuş oluyor. Bunları yerine getirsin bir Türk genci, bu ülkede yaşayan bir vatandaş gencimiz bunları bu araçları düzgün bir şekilde kullandığı zaman ekstra hiçbir şeye ihtiyacı yok. Son sınıfa geldiğinde eline diplomasını almadan işini bulmuş oluyor. Ama hiçbir çaba göstermeden 'ben iş istiyorum' demek dünyanın hiçbir medeni ülkesinde var olan bir gerçeklik değildir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-05



