Merkezefendi potada Galatasaray deplasmanında

Sürekli burun tıkanıklığı neden olur?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın İstanbul'da Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak.

Ligde Merkezefendi'nin 13 maçta 6, Galatasaray'ın ise 7 galibiyeti bulunuyor. Bu sezon evinde oynadığı son 5 maçı kazanmasına rağmen deplasmanda üst üste 3, 6 maçta 5 yenilgi alan Merkezefendi Bld, devrenin son 2 sınavına dış sahada çıkacak. Denizli ekibi, Galatasaray'ın ardından 16 Ocak'ta Anadolu Efes'e konuk olup, ikinci yarının ilk maçını da Aliağa Petkimspor deplasmanında oynayacak. Antrenör Zafer Aktaş, evlerinde olduğu gibi dış sahada da kazanmak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-01-08 12:52:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.