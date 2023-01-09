Denizlispor'da kongre zamanı

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DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de devre arası öncesinde art arda 3 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan ancak ardından Ulusal Kulüp Lisansı'nı transfer yasağı nedeniyle yenileyemediği için Futbol Federasyonu'ndan aldığı 3 puan silme cezasıyla sarsılan Altaş Denizlispor, yarın olağanüstü genel kurula gidecek. Önceki aylarda şirketleşmek için 2 kez kongre yapan Denizlispor'dun seçimli genel kurulu EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da başlayacak. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 17 Ocak'taki ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmadan yapılacak. Denizlispor'da 1.5 yıldır kulübü yönetip sürpriz kongre kararı alan Başkan Mehmet Uz, destek bulamadığı takdirde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-01-09 11:21:39



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