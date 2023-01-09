Denizli'de DEAŞ ve PKK üyesi 2 kişi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve ülkesi Suriye'de çatışmalara katıldığı belirlenen 1 kişi ile sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Türk vatandaşı 1 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giren 'Ebu Hafz' kod adlı Suriye uyruklu 32 yaşındaki H.V.'nin Denizli'ye geldiğini tespit etti. H.V.'nin DEAŞ üyesi olduğu ve Suriye'de DEAŞ Terör Örgütü üyesi olarak çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğünü belirleyen polis, önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda H.V., evinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.V. tutuklandı.
SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI
Polisin PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Türk vatandaşı 1 kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-01-09 18:56:37
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