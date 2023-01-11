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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de orman yangını (3)

DHA

Denizli'de orman yangını (3)


ORMAN YANGINI KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Denizli´nin Merkezefendi ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını gece saat yarısı kısmen kontrol altına alındı. Bölgenin sarp olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle yangın söndürme işçileri alevlere güçlükle mücadele ederken, arazözler ise yolun olmaması nedeniyle ulaşamadı. Yangın söndürme işçileri yaya olarak ulaştıkları bölgede ellerine aldıkları tırmık, çapa ve küreklerle alevlerin yayılmasını ve büyümesini engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yangın bölgesine destek olarak İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak´tan da sevk edilen arazözler ulaşımın sağlandığı son noktaya kadar giderek, önlem aldı.
Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yangının gece yarısı kısmen kontrol altına alındığı ancak şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin sürekli yön değiştirdiği, bu nedenle önlemlerin artırıldığı bildirildi. (DHA)Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-01-11 02:52:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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