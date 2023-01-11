JASAT ekibi, 6 yıldır aranan şüpheliyi yüzündeki 'ben' izinden yakalandı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Sarayköy ve Pamukkale ilçelerinde toplam 220 bin liralık inşaat malzemesi çaldığı belirlenen 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri olan ve 52 ayrı suç kaydı bulunan Yavuz A.'nın (47) 8 ayrı suçtan arandığı, yakalanmamak için kendisine benzeyen kardeşinin kimliğini 6 yıldır kullandığı ortaya çıktı. JASAT ekibinin Yavuz A.'yı yüzündeki 'ben' (nevüs) izinden fark ederek yakaladığı öğrenildi.

Sarayköy ve Honaz ilçelerinde inşaatlardan toplam 220 bin lira değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen JASAT ekibi, hırsızlık olaylarını Haydar K. (43) ve Yavuz A.'nın yaptığını tespit etti. Honaz ilçesinde saklandığı belirlenen Haydar K. ile Yavuz A., JASAT, Sarayköy ve Honaz jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

6 YIL KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANDI, YÜZÜNDEKİ 'BEN' İZİNDEN YAKALANDI

JASAT tarafından yakalanan Yavuz A., hırsızlık olaylarına karışmadığını söyleyip, kimliğini gösterdi. Ancak JASAT ekibi, kimlikteki kişinin Yavuz A. olmadığını, kimliğin kendisine çok benzeyen kardeşine ait olduğunu tespit etti. Yavuz A.'nın yüzünde halk arasında 'ben' olarak adlandırılan nevüs izine dikkat eden JASAT ekibi, kimlikteki fotoğrafta aynı izi göremeyince Yavuz A.'nın sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. 52 ayrı suç kaydı bulunan ve 8 ayrı suçtan da aranan Yavuz A.'nın 6 yıldır yakalanmamak için kardeşine ait kimliği kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan Haydar K.'nın da 80 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yavuz A. ile Haydar K. tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-11 22:22:32



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