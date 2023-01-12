Denizlispor ikinci yarıya Eyüpspor maçıyla başlayacak



DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'in ilk yarısındaki son 3 maçını kazanıp kümede kalma yolunda umut tazeleyen düşme potasındaki Altaş Denizlispor, yarın ikinci devrenin açılış müsabakasında lider Eyüpspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E alt 30, Maraton-açık 25 ve misafir seyirci bileti ise 30 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör Giray Bulak, taraftardan destek beklediklerini belirterek, "İlk maçta taraftarlarımızın önünde Eyüpspor'u ağırlayacağız. Eyüpspor'u kesinlikle gözümüzde büyütmüyoruz. Her maçın kendine göre zorluk derecesi vardır ve biz de hazırlıklarımızı yapacağız. Arkamızda kocaman bir taraftar kitlemiz var ve bize güveniyorlar. Biz de taraftarlarımızın bizden istediklerini yerine getireceğiz" dedi. Eyüpspor bu maç öncesi 38 puanla ilk sırada yer alırken, 15 puanı bulunan Denizlispor 17'nci basamakta. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-01-12 11:36:52



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