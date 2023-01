(ÖZEL) Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'i de gözüne kestirdi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci sezonunda müthiş bir çıkış yakalayıp büyük takımların kabusu olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, gözünü Euroleague'de üst üste 2 kez şampiyonluk kazanan Anadolu Efes ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maça dikti. Denizli'nin merkez ilçe takımı olması ve ligin bütçe açısından en son sıralarında yer almasına rağmen bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Türk Telekom ve Galatasaray'ı yenen, iç sahada üst üste 5 galibiyetle evini rakiplerine dar ederek Play-Off hattında yer alan Merkezefendi, kapılarını Demirören Ajansı'na (DHA) açtı.

Kısıtlı bütçesi olmasına rağmen 14 maçta 7 galibiyetle ligde yedinci sırada bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, "Önümüzdeki dönemde aldığımız galibiyetlerin bir tesadüf ve sürpriz olmadığını göstereceğiz. Daha çok maç kazanacağız. Dönem içinde hedeflerimizde değişiklikler oldu, buna uygun hamleler yapacağız. Takımı geliştirmeye devam edeceğiz. Takımda teknik ekipten çok memnunuz. Yönetim iyi çalışıyor. Herkes sağladığımız gelişimden çok memnun. Biz bunu öngörerek, hesaplayarak, planlayarak yapmıştık. Daha iyi olacak. Bu takım ve basketbolla ilgili umutlarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Bu yıl ilk kez Türkiye Kupası'na katılabiliriz. Play-Off iddiamız olabilir mi onu göreceğiz. Hedefimiz ligde kalıcı olarak devam etmek ve uzun yıllar bu ligin devamlı mücadele eden ekiplerinden biri olmak" dedi.

AKTAŞ: BAŞARI EKİP İŞİ

Denizli ekibinde Türkiye Basketbol Ligi'nde yer aldığı dönemden beri görev yapıp bu sezonki başarıyı takım içindeki çalışma isteği, kazanma arzusu ve şevkine bağlayan Antrenör Zafer Aktaş, "Sezon başında takımı kurarken planlamamız, elimizdeki genç oyunların gelişimini sağlamaktı. Yabancılarımızın bazıları da genç. Onların gelişimiyle birlikte takımın da gelişimini sağlamak istiyorduk. Sezon başında bir zamana ihtiyacımız vardı. Sakatlıklar da oldu. Sağlıklı kaldığımızda, çalışmaya devam ettiğimizde, gelişimimize odaklandığımızda saha içinde sonuçları almaya başladık. Şu anda bulunduğumuz konumu sağlayan oyuncularımızın içindeki çalışma isteği, arzusu ve şevkidir. Bu şekilde çalışmaya devam ettikleri sürece de hak ettiklerini alıyorlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ÇOK YOLUMUZ VAR"

'Çok zor bir lig, hafta sonu çok önemli bir rakip olan Galatasaray'ı yendik ama bunlar bizim işimizi bitirdiğimizi ya da iyi bir yere geldiğimizi göstermez' diyen Zafer Aktaş, "Bizim daha yürünecek çok yolumuz var. Ayaklarımızın yere basmalı. Bizim öncelikli hedefimiz bu takımın Süper Lig'de devamlılığını sağlamak, bu ligde tutunmak. Bu sezon sonunda bu takımı ligde kalmış olarak görmek istiyoruz. Onun üzerine koyabileceğimiz her türlü galibiyet, yukarı çıkmak da bizim için güzel bir hikaye olur. Biz çok mütevazı, bütçe olarak ligin sonlarında olan bir takımız. Her maçta 6 bin taraftar oluyor. Avrupa ya da Play-Off gibi hedefler biz işimizi yaptığımız sürece bizi takip edecek, arkadaşımızdan gelecek olan hedefler. Onları düşünmüyoruz. Pazartesi oynayacağımız Anadolu Efes maçına konsantre oluyoruz. Onun için hazırlıklar yapıyoruz. Güzel bir oyun sergileyip, taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz" dedi.

KAPTAN ALTAN: UYUMLU ÇALIŞIYORUZ

Merkezefendi'de takım kaptanı Altan Erol, "Güzel gidiyoruz, iyi bir ivme yakaladık. Özellikle büyük takımlara karşı iyi sonuçlar alıyoruz. Bunu tek bir nedene bağlayamayız. Birçok faktör var. Takım uyumlu ve çok çalışıyoruz. Bunların sayesinde galibiyetler geliyor. Takım içinde çok iyi bir uyum var. Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş, hem salon içinde antrenmanlarda, hem de dışarda birlikte vakit geçiriyoruz. Birbirimizi çok destekliyoruz. Teknik ekibin büyük emeği var. Büyük maçlara özellikle iyi hazırlanıyoruz. Bunlar da bize galibiyetler ve başarı getiriyor. Daha da güzel maçlar alacağımıza inanıyoruz. Zaten evimizde iyi oynuyoruz. Sadece deplasman galibiyetlerine ihtiyacımız vardı. Bunu da Galatasaray'la aldık. Devamı da gelecek, daha lig uzun. Belki Anadolu Efes maçını kazanırsak Türkiye Kupası'na gitme şansımız olabilir, bunu da istiyoruz. İyi bir sonuç alırsak taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

ARCA: SAVAŞAN BİR TAKIMIZ

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken guard Arca Tülüoğlu da, savaşan bir takım olduklarını söyledi. Arca, "Başarının anahtarı kesinlikle çok çalışmak, inanmak, en iyi şekilde hazırlanmak. İnanmadan, çalışmadan hiçbir şeyi başaramazsınız. Biz de elimizden geldiğince maçlara en iyi şekilde tüm takım olarak hazırlanıyoruz. Maç günü geldiğinde de sahaya çıkıp elimizden gelinin en iyisi yapıp, bütün hazırladıklarımızı, kafamızdaki bütün planları sahaya en iyi şekilde yansıtıyoruz. Her şeyden öte en önemlisi istemek, çalışmak ve sahada son topa kadar savaşmak. Bizim en büyük özelliğimiz son ana kadar savaşan bir takım olmamız diyebilirim. Hiçbir maçta pes etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Sonuna kadar bütün maçları oynayıp, son düdük çaldığında maçı kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelinin en iyisi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takımın antrenmanından ve hocadan detaylar

Kulüp Başkanı Veli Deveciler ile röp.

Antrenör Zafer Aktaş ile röp.

Kaptan Altan Erol ile röp.

Oyuncu Arca Tülüoğlu ile röp.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2023-01-12 12:46:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.