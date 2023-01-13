Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışan kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Bozkurt Belediyesi Güneş Enerji Santrali'nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep beraber çiftçilerin kazanacağı bir ortamı yaratmak zorundayız ve bunu yaratacağız. Elektrikten başladık. Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda, kırsalda çalışan genç kadınların ve çocukların sosyal güvenlik primini de sosyal devlet olarak biz ödeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli'de Çardak Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandıktan sonra Bozkurt ilçesinde tarımsal ürün kooperatifi üyeleri ve Bozkurt ile Çardak ilçelerinin mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı. Basına kapalı toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Bozkurt Belediyesi Güneş Enerji Santrali'nin açılışına katıldı. Konuşmasında, Şanlıurfalı çiftçilerin en çok şikayet ettiği konunun elektrik fiyatları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bereketli bir ova, bereketli bir Türkiye; çiftçi, elektriği niye bu kadar pahalıya alır? Gübreyi anladık, ilacı anladık, mazotu anladık; dışarıdan geliyor. Allah'ın güneşi bedava, niye bu kadar pahalıya elektrik tüketiyor? Oturduk, bir hesap yaptık ve gördük ki eğer sağlıklı ve düzgün bir yatırım yapabilirsek çiftçimize elektriği bedava verebiliriz. Şanlıurfa'ya gittiğimde bunu açıkladım. Dedim ki 'Yerel yönetimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin, Şanlıurfalı çiftçilerin tamamına elektriği ücretsiz vereceğiz'. Daha sonra Erdoğan da diyor ki 'Elinden tutan mı var?'. Elimden tutan yok, engel çıkaranlar var ama herkes şunu bilsin; Kılıçdaroğlu yani bay Kemal şikayet etmez. Onun görevi; bütün engelleri aşıp, amaca ulaşmak. Panel alırken zorluk yaşadık. Panel parayla verilmez mi? O bile satılmak istenmedi ama belediye başkanımız, bütün engelleri aşarak bu sorunu çözdü. Şimdi benzerini Antalya da yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız 15 bin 120 çiftçiye, sulama kooperatifi aracılığıyla elektriği ücretsiz veriyor. Erdoğan'ın unuttuğu bir şey var. Erdoğan, bay Kemal'in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Ben hesap uzmanıyım" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neden 'Önce çiftçi' dedik? Çünkü karnımızın doyması lazım. 85 milyon insanı besleyecek olan çiftçidir. Çiftçiyi toprağa küstürürseniz, bunun sonu felakettir. Bu bereketli toprakları kim çalıştıracak? Kim üretecek? Çiftçi. Hep beraber çiftçilerin kazanacağı bir ortamı yaratmak zorundayız ve bunu yaratacağız. Elektrikten başladık, göreceksiniz, Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda, kırsalda çalışan genç kadınların ve çocukların sosyal güvenlik primini de sosyal devlet olarak biz ödeyeceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve partililerle güneş enerji santralinin açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından kent merkezine doğru yola çıkan Kılıçdaroğlu, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde bölge halkı tarafından durduruldu. Kılıçdaroğlu, bir süre yöre sakinleriyle sohbet etti. DHA-Politika Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-13 14:46:59



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