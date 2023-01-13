Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışan kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz (2)



'SANDIĞA GİTTİĞİNİZ ZAMAN ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'deki programı kapsamında Bozkurt ilçesindeki açılışın ardından CHP'li Merkezefendi, Bozkurt, Honaz ve Babadağ belediyelerinin toplu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve partinin üst düzey yöneticilere de eşlik etti. Bereketler Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplu açılış töreninde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi hizmetleri ile projelerini anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin. Ne söyledik? Geliyor gelmekte olan. Geleceğiz. Yapacağız. Üreteceğiz. Bu ülkeye sevgiyi, saygıyı, mutluluğu getireceğiz. Bu ülkede hiç kimseyi ayırmayacağız. Hedef demokrasi, hedef insan hakları, hedef yargı bağımsızlığı, hedef çocuklarımızın daha iyi eğitim gördüğü bir Türkiye, hedef dış politikada saygınlık, hedef üreten bir Türkiye, hedef beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının olmadığı, at koşturmadığı bir Türkiye. Bunu yapacağız. Bay Kemal halktan yanadır. Halkın alın terinden yanadır. Kadınerkek eşitliğinden yanadır. Hiç endişe etmeyin. Güzel Türkiye'yi birlikte beraber inşa edeceğiz. Tek isteğim var. Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Çünkü Türkiye bir yol ayrımında. O yol ayrımını, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği ana eksene oturtmak zorundayız. Tasada ve kıvançta beraber olacağız" dedi. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-13 18:37:11



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