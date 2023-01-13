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Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışan kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz (3)

DHA

Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışan kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz (3)


KADINLAR VE GENÇLERLE BULUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Buluşması toplantısına katıldı. Kadın buluşmasında konuşan Kılıçdaroğlu, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, evlerinde huzur ve bereketin mutlaka olmak zorunda olduğunu, kucaklaşılması gerektiğini ve kamplaşmaktan, kavga etmekten bıktıklarını söyledi.
`KADINLARIN MUTLU OLDUĞU BİR ÜLKE, HEPİMİZİN MUTLU OLDUĞU ÜLKEDİR´
Bu ülkede bir dert varsa, o derdi yakından çekenlerin kadınlar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal, bu ülkeye adaleti getirecek, getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede bir dert varsa o derdi en yakından çekenler kadınlardır. Sorunu en başta bilen ve sorunu yaşayan kadınlardır. Kadınların sezgisi erkeklerden çok daha güçlü. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu erkeklerden daha iyi bilirler. Kendi hayatımdan da bunu biliyorum. Ailemden de bunu biliyorum. Annemden de bunu biliyorum. Dolayısıyla kadınların mutlu olduğu bir ülke, aslında hepimizin mutlu olduğu bir ülkedir. Ülkeye huzuru ve bereketi getirmek herkesin ortak görevidir. Pek çok sorun var, dile getirildi. Kadın cinayetleri var, biliyorsunuz. Hak arayan kadınların öldürülmesi caiz midir, doğru mudur? Bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Bizim Kadın Kollarının bir telefon numarası var. Bir kadın şiddete uğruyorsa oraya telefon ettiği zaman hemen avukat veriyoruz, hemen psikolog görevlendiriyoruz. Bunu sakın unutmayın. Bir yerde bir haksızlığa uğradıysanız telefonu aradığınızda telefonun ucunda sizin derdinize ulaşacak, sizin hakkınızı savunacak bir avukatı göreceksiniz. Benim bu ülkenin bütün kadınlarına sözümdür, en geç bir yıl içinde bütün Türkiye'nin her yerinde yurt sorununu çözeceğim. Evlatlarımız sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi olan yurdunda kalacak" dedi.
`HER EVLADIN KARNINI SOSYAL DEVLET DOYURACAK´
Anaokulundan üniversiteye kadar geçim sıkıntısı varsa bunu afişe etmeden her evladın karnını sosyal devletin doyuracağını söyleyip, her türlü hakkın sağlanacağının sözünü verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aile destekleme sigortası şu, geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere devletin yardım etmesi demektir. Ama öyle makarna dağıtarak falan değil. Kadının banka hesabına, hesap açılacak. Her ay düzenli memur gibi, işçi gibi, emekli gibi kadın gidecek aylığını çekecek. Dolayısıyla çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Engelli çocukların hakları da var. Onların da hakkını ve hukukunu korumak lazım. O konuda da sınıfta kalan bir hükümet var. Bunu da değiştireceğiz. Herkesin, engeli olsun olmasın, herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Bunu da bilmenizi isterim" dedi.
`HALK GİBİ YAŞAYACAĞIZ´
Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin adaletle yaşamak zorunda olduklarını belirterek, "Halk gibi yaşayacağız, sizlerin sorunlarını çözeceğiz. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yeter ki çalışsınlar, yeter ki üretsin, yeter ki karnımızı doyursunlar. Ama hiç kimse zarar etmeyecek. Hiçbir çiftçi, hiçbir üretici zarar etmeyecek. Herkes gelir elde edecek. Ya bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, evlerinde mutlaka huzur olmak zorundadır. Mutlaka bereket olmak zorundadır. Mutlaka kucaklaşmamız gerekir. Kamplaşmaktan bıkmadık mı? Kavga etmekten bıkmadık mı? Artık helalleşme zamanı diyorum. Oturacağız, helalleşeceğiz. Beraberce birlikte Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Atama bekleyen öğretmenler için en az 200 bin atama yapacağız. Her köyde bir okul açacağız ve her köyde bir öğretmen olacak. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmek istiyoruz. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Hiçbir ailenin ne elektriği ne suyu ne de doğal gazı asla kesilmeyecek. Su haktır, ısınmak haktır, okula gitmek haktır. Emin olun, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir" diye konuştu. (DHA)Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-01-13 20:10:15

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