Altaş Denizlispor - Eyüpspor: 0-1

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Emre, Oğuz, Hakan, Gökhan, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Özer), Muhammet Özkal (Dk. 82 Erdal), Djedje (Dk. 70 Okan), Mayi (Dk. 90 Berkant), Mustafa (Dk. 70 Bekir), Ömer

EYÜPSPOR: Harun Murat, Uğur, Claro, Berkan, Sinan, İbrahim, Halil, Recep (Dk. 90 Taşkın), Ezeh (Dk. 90+5 Thill), Umut (Dk. 71 Mustafa)

GOLLER: Dk. 45+3 Hakan (Kendi kalesine) (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Ömer, Muhammed Gönülaçar, Bekir (Denizlispor), Recep (Eyüpspor)

Spor Toto 1´inci Lig´de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Eyüpspor, Denizli deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Eyüpspor 45+3´üncü dakikada Hakan´ın kendi kalesine attığı golle kazanarak yoluna devam etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi 41 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Denizlispor ise 15 puanda kaldı ve ateş hattından kurtulamadı.

18´inci dakikada Eyüpspor tehlikeli geldi. Sol çaprazda topla buluşan Ezeh´in şutunda top az farkla auta çıktı.

45+3´üncü dakikada konuk Eyüpspor öne geçti. Eyüpspor´un yeni transferi Halil´in sağ kanattan ortasında Hakan´a çarpan top filelerle buluştu: 0-1. İlk yarıyı Eyüpspor önde tamamladı.

59´uncu dakikada Mayi´nin kafayla indirdiği topa Ömer vurdu, ancak Denizlispor bu net ataktan sonuç çıkaramadı.

76´ncı dakikada Ezeh´in pasında topla buluşan Mustafa müsait durumda şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleyi tutmadı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan taraf Eyüpspor oldu. DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2023-01-13 22:11:22



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