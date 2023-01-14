Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışan kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz (4)

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'BABA' FİLMİNİN MÜZİĞİ `THE DEMOCRATIC FATHER´ İLE KARŞILANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli´deki son programında Merkezefendi Kültür Merkezinde gençlerle buluştu. Salona giren Kemal Kılıçdaroğlu´na efsanevi 'Baba' filminin müziğiyle `The Democratic Father´ yazılı pankart açıldı. Pankartta Kılıçdaroğlu, Marlon Brando´ya benzetildi. Programın devamında afiş kaldırılarak `Gençlik Buluşması´ yazılı arka plan ile program sürdü. Yaklaşık iki saat süren toplantıda gençler beklenti ve taleplerini Kemal Kılıçdaroğlu´na anlattı. Kılıçdaroğlu daha sonra bir otelde kanat önderleriyle yaptığı toplantının ardından Denizli´den ayrıldı. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-14 01:09:02



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