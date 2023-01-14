Denizlispor'da seri bitti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında evinde lider Eyüpspor'a tek golle mağlup olan Altaş Denizlispor galibiyet serisini noktalayıp yeni yılda ilk yenilgisini aldı. İlk yarının son 3 maçında üst üste Altay'ı 2-1, Adanaspor'u 3-2 ve Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen yeşil-beyazlılar, Eyüpspor karşısında 4'te 4 yapamadı. Bu sonuçla 15 puanla düşme hattında kalan Denizlispor'da maç sonunda oyuncular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı.
Teknik direktör Giray Bulak, maçın hakem yönetimini eleştirdi. Müsabakada 2 penaltılarının verilmediğini iddia eden deneyimli teknik adam, "2 pozisyon izledim, net penaltı. Net penaltıları nasıl veremezler ve hakemi nasıl VAR'a davet etmezler anlayamadım. Bu pozisyonlarda VAR'a bile gerek yoktu, hakem penaltı düdüğünü direkt çalmalıydı. Ayrıca uzatmaları da az verdiler. 12-13 dakika beklerken maç 5 dakika uzadı. Bütün hakkaniyet rakibe kullanıldı" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN
2023-01-14 10:46:47
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