Prof. Dr. İlber Ortaylı, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği söyleşiye katıldı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılına kültür sanat sezonuna yoğun programlar ile başlangıç yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinliklerinin 2023 yılında da dolu dolu geçeceği vurgulandı. Bu kapsamda ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir söyleşiye katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, her ay 4 tiyatro oyunu, söyleşiler, çocuk programları, konser ve müzikaller düzenlerken yaz aylarında da açık hava sahnelerinde önemli organizasyonlar gerçekleştirecek. Yaklaşan sömestr tatilinde çocukları da unutmayan belediye animasyon filmler, çocuk oyunları ve sürpriz eğlenceler düzenleyecek. Gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. "DOLU DOLU ETKİNLİKLERİ VATANDAŞLARIMIZIN BEĞENİSİNE SUNACAĞIZ"Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Osman Zolan, "Şehrimizde başlattığımız Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları, konser ve tiyatro etkinlikleri, çocuklara ve kadınlara yönelik çeşitli programlar vatandaşımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dolu dolu etkinlikleri kültür sanat meraklısı vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal ve kültürel projelerimize de büyük önem veriyoruz. Kültür Buluşmaları programları ile de ülkemizin birbirinden kıymetli bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerlerini vatandaşlarımızla buluşmalarını sağlayacağız. Birbirinden değerli isimler şehrimize gelecek. Konuklarımızın birikim ve deneyimlerinden hep birlikte faydalanacağız" dedi."DENİZLİ'DE İNSANIN İÇİ AÇILIYOR"Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Denizli'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Ortaylı, "Denizli'ye gelince hava kapalı bile olsa, insanın içi açılıyor. Memleketin bereketi ve güzelliği göze çarpıyor" diye konuştu. Prof. Dr. Ortaylı, programda "Türklerin Tarihi" sunumuyla Türk tarihinde önemli anekdot ve olaylarına ışık tutan bilgi ve tarihi gerçekleri Denizlililerle paylaştı.Denizli'deki etkinliklerin önümüzdeki günlerde de edebiyatçı, yazar, şarkıcı ve tiyatro ekiplerinin katılımıyla devam edeceği belirtildi. Ocak ayı itibarı ile Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları kapsamında Hakkı Alkan, Hatice Kübra Tongar, Adem Metan ve Kemal Sayar da vatandaşlar ile bir araya gelecek. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Denizli / Merkez DHA

2023-01-14 14:47:47



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