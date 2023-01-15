Merkezefendi zorlu deplasmanda

DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın ilk yarının son maçında Euroleague'de çifte şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'e konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde evinde üst üste 5 maç kazanan, geçen hafta Galatasaray NEF'i deplasmanda yenen Merkezefendi, Anadolu Efes'i de mağlup ederse Türkiye Kupası'nda ilk kez yer alma hakkı kazanacak. Denizli temsilcisi ligde 14 maçta 7 galibiyet, Anadolu Efes ise 9 galibiyet aldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-01-15 12:59:13
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