Denizlispor'da kongre günü

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DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, mali açıdan zor günler geçiren Altaş Denizlispor'da yarın olağanüstü gelen kurul gerçekleştirilecek.

Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kongre, yarın saat 18.30´da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu´nda yapılacak. Denizlispor'da henüz başkan adayı çıkmazken; mevcut başkan Mehmet Uz'un da görevini sürdürüp sürdürmeyeceği netlik kazanmadı. Uz'un başka bir aday çıkmaması halinde taşın altına elini koyacağı ve bir dönem daha Denizlispor'un başkanlığını yürüteceği iddia edildi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2023-01-17 11:52:57



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