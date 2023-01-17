Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te seri bitti



DENİZLİ, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Anadolu Efes'e 96-77 kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket galibiyet serisini sonlandırdı. Antrenör Zafer Aktaş, istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Ligdeki ikinci senemizde Türkiye Kupası'na bu kadar yaklaşmışken istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ve averajla kupaya katılma hakkımızı kaybettik. Ben her şeye rağmen oyuncularımı yürekten kutluyorum. Oyuna gelince özellikle pota altı savunmasında ve reboundlarda gerekli enerjiyi ortaya koyamadık. Dış atışlarda ise rakibimiz iyi bir yüzde yakaladı, işimiz zorlaştı. Şimdi önümüzde yine deplasmanda oynayacağımız Aliağa Petkimspor maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde konsantre olmalıyız" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2023-01-17 11:53:10



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