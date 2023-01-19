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Denizlispor'da başkan Mehmet Uz görevine devam edecek

DHA

Denizlispor'da başkan Mehmet Uz görevine devam edecek


DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, aynı zamanda maddi sıkıntılarla boğuşan Altaş Denizlispor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı.
Mevcut Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu görevine zorunlu da olsa devam etti. Mehmet Uz'un günlerdir yaptığı başkanlık çağrıya kimse cevap vermezken; yönetimin sezon sonuna kadar görevde olacağı kaydedildi. Ayrıca, Mehmet Uz'un ilerleyen günlerde bir kez daha olağanüstü kongre kararı da alabileceği bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2023-01-19 10:26:42

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