Denizlispor, Çaykur Rize deplasmanına çıkacak

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DENİZLİ, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'a 1-0 kaybeden ve 12 puanla düşme hattında kalan Altaş Denizlispor yarın üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda Ali Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak çok zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Bizim açımızdan her maçımız final niteliği taşıyor. Puan kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. Çaykur Rizespor deplasmanında elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2023-01-22 12:24:53



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