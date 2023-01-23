Denizli'de kuryeden 3 milyon liralık çek çalan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de kuryeden 3 milyon liralık çek çalan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı

DHA

Denizli'de kuryeden 3 milyon liralık çek çalan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)İSTANBUL'dan Denizli'deki 9 ayrı tekstil firmasına gönderilen içinde yaklaşık 3 milyon liralık 'hamiline' yazılı çek bulunan kargoyu, dağıtıma çıkan motosikletli kuryeden çalan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi´nin (JASAT) düzenlediği 'Şah-Mat' adı verilen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Daha önce kargo firmasında çalıştıkları için çeklerin kargoyla hangi illere gittiğini bildikleri ve çalmak için plan yaptıkları anlaşılan şüpheliler tutuklandı.
İstanbul'dan kargoyla Denizli'de bulunan 9 ayrı fabrikaya gönderilen ve içinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde çek bulunan çanta, geçen yıl 22 Aralık günü, dağıtıma çıkarıldı. Kurye, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın önüne motosikletini park edip, bir başka kargo paketini teslim etmek için içeri girdi. Bu sırada peşinden gelen bir başka motosikletteki 2 kişi, kuryenin motosikletindeki çantayı çalıp, kaçtı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Kargo firmasının şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin Volkan Yontar (43) ve Onurcan Bildik (27) olduğunu tespit etti. Daha önce İstanbul'daki bir kargo firmasında çalıştıkları belirlenen 2 şüphelinin, çeklerin kargoyla ne zaman, hangi illere gönderildiğini önceden bildikleri bilgisine de ulaşıldı.
2 GÜN TAKİP ETMİŞLER
Ayrıca, şüphelilerin hırsızlığı planlayıp olaydan 2 gün önce İstanbul'dan motosikletle Denizli'ye gelerek, dağıtıma çıkan kuryeyi takibe aldıkları tespit edildi. Olayın ardından tekrar İstanbul'a dönen 2 şüphelinin çaldıkları hamiline yazılı söz konusu çekleri icraya vererek tahsil ettikleri anlaşıldı. Şüphelilerin Denizli'ye geldiklerinde kullandıkları motosikletin plakasını söktükleri, yüzlerini gizlemek için ise kasklarını hiç çıkarmadıkları saptandı.
JASAT ekipleri, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir evde saklandıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, 20 Ocak'ta 'Şah-Mat' adını verdikleri operasyonla gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi. Dolandırıcılık, evrakta sahtecilik gibi çeşitli suçlardan hakkında 40 suç kaydı bulunan Vollkan Yontar ile 13 ayrı suç kaydı olan Onurcan Bildik, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-01-23 14:41:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de çek senet taşıyan kuryenin çantasının çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de çek senet taşıyan kuryenin çantasının ...
Denizlispor, Çaykur Rize deplasmanına çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Çaykur Rize deplasmanına çıkacak
Kale'de tütün üreticileri 100 liralık taban fiyat talep etti
YEREL HABERLER Kale'de tütün üreticileri 100 liralık taban fiyat ...
Hasan Erbil Eğitim Merkezi öğrencilerinden fidan dikim etkinliği
YEREL HABERLER Hasan Erbil Eğitim Merkezi öğrencilerinden fidan ...
Denizli, kekikte üretimini 25 bin tona yükseltti
YEREL HABERLER Denizli, kekikte üretimini 25 bin tona yükseltti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.