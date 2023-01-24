Denizlispor Başkanı Uz: Herkes elini taşın altına koymalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor Başkanı Uz: Herkes elini taşın altına koymalı

DHA

Denizlispor Başkanı Uz: Herkes elini taşın altına koymalı


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor'da Başkanı Mehmet Uz, şirketleşme olmadan kulübün kurtulamayacağını açıkladı.
Kulüp binasındaki toplantıya Başkan Mehmet Uz'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Fethi Akcan ve yönetici Ömer Tuncer de katıldı. Şirketleşme için adım attıklarını ancak henüz tamamlayamadıklarını belirten Mehmet Uz, "Şirketleşme olmazsa olmaz. Ben 3 yıllık program yaptım. Takımı ligde tutacağız, bunun için mücadele ediyoruz. Ancak Denizli'de herkesin taşın altına elini koyması lazım. Geçmişi konuşmak bize fayda sağlamaz ancak gelen 3 puan silme, transfer yasağı, icralar ve borçlar geçmiş döneme ait. Bizim dönemimize ait değil, o yüzden büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Gelirlerimizin hepsi alacaklılara gidiyor, kasaya para girmiyor. Bu işi başarmak için buraya geldik. Kongre yaptık kimse aday çıkmadı. Kimse de yardım etmiyor. Biz de kulübü asla sahipsiz bırakmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Bu kulübü terk edersem en büyük hainliği yapmış olurum" dedi.
Yönetim kurulunun devam ettiğini ve istifanın söz konusu olmadığını ifade eden Denizlispor Başkanı Uz, "Eğer gidecek olursa da yok demeyiz. Eyvallah deriz. Gidecek yöneticilerin yerine davet usulüyle 20-30 babayiğit alırız" diye konuştu. Kendisi ve yönetim kurulunun kulüpten alacaklarının boşta olduğunu söyleyen Uz, "Biz önceki dönemlerdeki gibi alacaklarımız temlik altında değil. Havada. Bu takım düşerse yaklaşık 30 milyon alacağımız da gider, kimseden alamayız. Biz geçen sene 80, bu sene 40 milyon TL olmak üzere toplamda 120 milyon TL'yi yönettik. Bu yönetimdeki herkese altın plaket verilmeli" şeklinde konuştu. Futbolcuların hepsinin kardeşi olduğunu ifade eden başkan Uz, "Onlara gelecek söz bana gelmiştir. Hepsi iyi niyetli. Ellerinden geleni de yapıyorlar. Futbolculara kimse söz söylemesin" mesajı verdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2023-01-24 15:15:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)DEKAMER MÜDÜRÜ KASKA: DENİZE ATILAN POŞET, KAPLUMBAĞALARA SIKILAN KURŞUNDUR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEKAMER MÜDÜRÜ KASKA: DENİZE ATILAN POŞET, ...
Denizlispor umut tüketiyor
YEREL HABERLER Denizlispor umut tüketiyor
DEKAMER Müdürü Kaska: Denize atılan poşet, kaplumbağalara sıkılan kurşundur
YEREL HABERLER DEKAMER Müdürü Kaska: Denize atılan poşet, ...
Denizli'de polis aracına çarpıp kaçan cipin sürücüsü yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de polis aracına çarpıp kaçan cipin sürücüsü ...
(Görüntülü)DENİZLİ&#039;DE KURYEDEN 3 MİLYON LİRALIK ÇEK ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, İSTANBUL&#039;DA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DENİZLİ'DE KURYEDEN 3 MİLYON LİRALIK ...
Denizli'de kuryeden 3 milyon liralık çek çalan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de kuryeden 3 milyon liralık çek çalan 2 ...
Denizli'de çek senet taşıyan kuryenin çantasının çalınmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de çek senet taşıyan kuryenin çantasının ...
Denizli'de çek senet taşıyan kuryenin çantasının çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de çek senet taşıyan kuryenin çantasının ...
Denizlispor, Çaykur Rize deplasmanına çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Çaykur Rize deplasmanına çıkacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.