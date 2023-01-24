Denizlispor Başkanı Uz: Herkes elini taşın altına koymalı



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor'da Başkanı Mehmet Uz, şirketleşme olmadan kulübün kurtulamayacağını açıkladı.

Kulüp binasındaki toplantıya Başkan Mehmet Uz'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Fethi Akcan ve yönetici Ömer Tuncer de katıldı. Şirketleşme için adım attıklarını ancak henüz tamamlayamadıklarını belirten Mehmet Uz, "Şirketleşme olmazsa olmaz. Ben 3 yıllık program yaptım. Takımı ligde tutacağız, bunun için mücadele ediyoruz. Ancak Denizli'de herkesin taşın altına elini koyması lazım. Geçmişi konuşmak bize fayda sağlamaz ancak gelen 3 puan silme, transfer yasağı, icralar ve borçlar geçmiş döneme ait. Bizim dönemimize ait değil, o yüzden büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Gelirlerimizin hepsi alacaklılara gidiyor, kasaya para girmiyor. Bu işi başarmak için buraya geldik. Kongre yaptık kimse aday çıkmadı. Kimse de yardım etmiyor. Biz de kulübü asla sahipsiz bırakmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Bu kulübü terk edersem en büyük hainliği yapmış olurum" dedi.

Yönetim kurulunun devam ettiğini ve istifanın söz konusu olmadığını ifade eden Denizlispor Başkanı Uz, "Eğer gidecek olursa da yok demeyiz. Eyvallah deriz. Gidecek yöneticilerin yerine davet usulüyle 20-30 babayiğit alırız" diye konuştu. Kendisi ve yönetim kurulunun kulüpten alacaklarının boşta olduğunu söyleyen Uz, "Biz önceki dönemlerdeki gibi alacaklarımız temlik altında değil. Havada. Bu takım düşerse yaklaşık 30 milyon alacağımız da gider, kimseden alamayız. Biz geçen sene 80, bu sene 40 milyon TL olmak üzere toplamda 120 milyon TL'yi yönettik. Bu yönetimdeki herkese altın plaket verilmeli" şeklinde konuştu. Futbolcuların hepsinin kardeşi olduğunu ifade eden başkan Uz, "Onlara gelecek söz bana gelmiştir. Hepsi iyi niyetli. Ellerinden geleni de yapıyorlar. Futbolculara kimse söz söylemesin" mesajı verdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2023-01-24 15:15:02



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