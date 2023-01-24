Kayıp Mine için eşinin çalıştığı otelin arkasında kadavra köpekli arama

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl kaybolan, evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine polis, eşinin bahçıvan olarak çalıştığı otelin arka bölümündeki arazide kadavra köpekleriyle arama çalışması başlattı.

Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos akşamı ortadan kayboldu. Otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ, bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadede kardeşini, eşinin öldürmüş olabileceğini öne sürdü. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Mithat Kocadağ'ın Karahayıt Mahallesi'nde çalıştığı otelin arkasındaki bölgede geçen hafta arama çalışması başlattı. Mine Kocadağ'ın öldürülmüş ve cesedinin kanalizasyona atılmış olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, iş makineleriyle termal atık su kanalizasyonlarında arama çalışması başlattı. Bu aramalarda da bir ize rastlanılmadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bugün ise bölgede köpeklerle arama çalışması başlattı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Sima' ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 'Bor' isimli köpek de görevli personel eşliğinde arama çalışmalarında yer aldı. Mine Kocadağ'ın izine henüz rastlanılmazken, aramalar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-24 16:19:19



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