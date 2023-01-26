Denizli Acıpayam'da 26 mahalleye 'şap' karantinası

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 2 mahallede şap hastalığı tespit edilmesiyle toplam 26 kırsal mahalle karantinaya alındı; hayvan girişçıkışları yasaklandı.
Acıpayam ilçesine bağlı Apa ve Kuyucakkuzuören mahallelerinde, bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın ortaya çıkmasıyla ilçe merkezindeki canlı hayvan pazarı için karantina kararı alındı. Acıpayam Belediyesi ekipleri, geçici olarak kapatılan hayvan pazarı ve bölgede ilaçlama çalışması başlattı. Şap hastalığının görülmesi üzerine Apa, Ovayurt, Yassıhöyük, Alaattin, Oğuz, Kırca, Aşağı, Çamlık, Gedikli, Yeni, Yukarı, Ucarı, Karahöyük, Avşar, Yeşilyuva, Kuyucakkuzören, Dedebağı, Darıveren, Aliveren, Eskiköy, Kelekçi, Akşar, Güney, Çakır, Boğazdere, Hacıkurtlar mahallelerinde geçici karantina uygulaması başlatıldı. Ayrıca bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN
2023-01-26 17:04:11
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