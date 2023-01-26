Kavşakta minibüsle otomobil çarpıştı; 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kavşakta çarpışan yolcu minibüsüyle otomobil, şarampole savruldu. Sürücülerle birlikte 7 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Honaz ilçesi AfyonkarahisarDenizli yolu kenarındaki tali yolda meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Osman Erat yönetimindeki 20 UH 244 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta yola kontrolsüz çıkan Kadir Şimşek'in kullandığı 20 AGM 637 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlar, yoldan çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 7 kişi yaralanırken, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN

2023-01-26 17:55:49



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