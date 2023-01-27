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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi ve sevgilisi aranıyor

DHA

Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi ve sevgilisi aranıyor


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde, tek katlı müstakil evde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç ölü bulundu. Murat Aslan´ın ölümü şüpheli bulunurken, bu sırada evdeki biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi koruma altına alındı. Polis, çocukların annesi Güler K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi arıyor.
Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğun annesi Güler K.'nin (27) eve misafir olarak geldiği tespit edildi.
Polis, Güler K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-01-27 07:53:43

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