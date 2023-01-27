Denizlispor'a golcüsünden kötü haber

DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu sancısı yaşanıyor. Geçen hafta deplasmanda kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen tecrübeli golcünün sağ baldırında ciddi sorun olduğu ifade edildi.
Çekilen MR sonucunda baldırdaki kanamanın sürdüğü ve Ömer'in büyük olasılıkla Manisa FK karşılaşmasında görev yapamayacağı bildirildi. Ömer'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mayi, Leo ve Özer'in iyileştiği, üç futbolcunun da takımla antrenmanlarda yer aldığı vurgulandı. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2023-01-27 10:11:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.