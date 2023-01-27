Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında (2)

BACAKLARINDA SİGARA YANIĞI, BAŞINDA DARP İZİ ÇIKTI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tek katlı müstakil evde ölü bulunan Murat Aslan Kılıç'ın (2) yapılan ön otopsisinde vücudunda işkence izlerine rastlandı. Otopside bacaklarında sigara yanıkları ile yüzünde ve başında da darp izleri olduğu belirlenen çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için doku örneği parça alınıp Antalya'ya gönderildiği öğrenildi.
ANNESİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde soruşturmayı yürüten Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 2 erkek arkadaşıyla evden kaçtığı belirlenen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bebeğin annesi Güler Kılıç'ı, bugün sabaha karşı saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Olay anında Kılıç'la birlikte oldukları ileri sürülen 2 erkek arkadaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-01-27 11:45:25
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